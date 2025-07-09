По стопам Байдена? Может ли развиться деменция у забывшего имя японского премьера Трампа

Президента США все чаще сравнивают с его предшественником.

У забывшего имя японского премьер-министра президента США Дональда Трампа нет признаков деменции. Такую оценку состояния здоровья американского лидера дал невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов в беседе с aif.ru.

Подобное состояние характерно для людей пенсионного возраста, говорит Новоселов. Эксперт считает, что Трампу, в отличие от его предшественника Джо Байдена, не нужна помощь специалистов.

«Он сам продуцирует речь, выражает свои мысли. Но если ему, как Байдену, который забыл, от чего умер его сын, начнет требоваться помощь, то тогда да, это будет признаком деменции», — прокомментировал Новоселов последнее выступление главы США.

До этого в интернете распространилось видео, где Трамп рассказывает о ситуации с пошлинами на импортируемые из Японии товары. Президент США назвал тогда премьер-министра страны Сигэру Исибу просто «Mr Japan». Скорее всего, в тот момент он просто забыл его имя.

Невролог отметил, что японские имена очень непривычны для американцев на слух, поэтому неудивительно, что глава государства не смог его проговорить.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп отметил свое влияние на введение новых санкций против РФ. Американские сенаторы проявляют большой интерес к этому вопросу.