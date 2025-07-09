«На мое усмотрение»: Трамп отметил свое влияние на введение новых санкций против РФ

Американские сенаторы проявляют большой интерес к этому вопросу.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что введение антироссийских санкций полностью зависит от него. Слова президента США на заседании в Белом доме цитирует газета Politico.

«Это (принятие законопроекта о санкциях против РФ. — Прим. ред.) полностью на мое усмотрение. Они принимают его полностью по моему усмотрению, и его отмена — полностью по моему усмотрению. И я очень внимательно слежу за этим», — сказал Трамп.

Сенаторы США также внимательно наблюдают за данным вопросом. Большой интерес с их стороны к введению санкций против России вызван в том числе и более прозрачной законодательной повесткой конгресса Штатов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лидер немецкой левой партии «СВВ» Сара Вагенкнехт раскритиковала санкционную политику Германии. По ее словам, весь мир насмехается над ФРГ. Ведь официально немцы отказались от использования российского газа. Теперь немалую долю этого природного ресурса они закупают в Бельгии. Однако эта страна импортирует газ из России. Получается, Германия используют все тот же газ из РФ, но платит за него намного дороже.