Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажи билетов в Геленджик

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 14 0

Аэропорт южного города возобновил работу после долгого перерыва.

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажи билетов в Геленджик

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов в Геленджик. Об этом стало известно из данных на сайте перевозчика.

Первый самолет в сторону южного города вылетит 18 июня из Москвы. Цена билета на такой рейс составит от 17,8 тысяч рублей. Время в пути прямым маршрутом займет около двух часов.

С 25 июля рейсы Геленджик-Москва станут ежедневными. Для полетов выделен узкофюзеляжные лайнеры Airbus A320. Затем добавиться второй рейс, который с 8 августа и до середины сентября будет выполняться ежедневно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что воздушная гавань Геленджика возобновила работу после долгого перерыва. С 2022 года аэропорт города был закрыт из-за мер безопасности. Специалисты Росавиацаии и Госкорпорации по организации воздушного движения дали «зеленый свет» — подтвердили возможность его эксплуатации. После этого началась работа по возобновлению принятия и отправления рейсов. Отмечается, что регулярные полеты будут реализовываться с 08:30 до 20:00 по местному времени.

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