США ввели 50% пошлины на товары из Бразилии

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Причина — неравные торговые отношения между странами.

США ввели 50% пошлины на товары из Бразилии

Фото: EPA/ТАСС

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Торговые пошлины на товары из Бразилии в размере 50% ввел президент США Дональд Трамп. Соответствующее письмо он направил от лица Белого дома. Закон вступит в силу с 1 августа текущего года.

Уточнялось, что причина такого высокого тарифа — неравные торговые отношения между странами и вмешательство Бразилии в президентские выборы американского лидера, как считают в Соединенных Штатах.

«Отчасти в связи с коварной атакой Бразилии на свободные выборы и основополагающее право американцев на свободу слова <…>, с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Бразилии 50% тариф на любые бразильские товары, ввозимые в США, отдельно от всех секторальных тарифов», — отметил Трамп в документе.

До этого американский лидер заявлял, что у него в планах введение дополнительных пошлин в размере 10% для тех государств, которые поддерживают политику участников БРИКС. Бразилия, входящая в состав межгосударственного объединения, получила больший тариф.

Ранее 5-rv.ru писал, какой совет дал глава Бразилии лидеру США. Сообщалось, что президент крупнейшей южноамериканской страны не поддерживал Трампа на этапе избирательной компании в 2024 году.

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