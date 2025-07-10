Подарки рэпера Snoop Dogg за полчаса распродали в Telegram за 12 миллионов долларов

Пользователи смогут обменять изображения на вторичном рынке.

Американский рэпер Snoop Dogg и предприниматель Павел Дуров презентовали тематические подарки в мессенджере Telegram, которые были проданы за 12 миллионов долларов в течение получаса. Об этом Дуров написал в соцсети.

«Почти миллион уникальных NFT, вдохновленных фирменным стилем Snoop», — отметил он.

К тому же Дуров пояснил, что вторичный рынок, на котором пользователи смогут продать или обменять подарки, откроется через три недели.

До этого рэпер выпустил видеоклип на своем YouTube-канале, который выполнен в стилистике мессенджера. Там же музыкант анонсировал продажу тематических подарков.

Ранее, писал 5-tv.ru, рэпер Snoop Dogg прорекламировал в клипе подарки в Telegram. В видеоряд музыкант добавил привычные звуки приложения, а сам потанцевал в кадре и показал свой канал в мессенджере, продемонстрировав различные функции. В ролике он упомянул и Павла Дурова, а также включил туда изображение козла с головой предпринимателя.

Канал в Telegram музыкант ведет с мая текущего года. У рэпера почти 190 тысяч подписчиков.