Подарки рэпера Snoop Dogg за полчаса распродали в Telegram за 12 миллионов долларов

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 32 0

Подарки рэпера Snoop Dogg за полчаса распродали в Telegram за 12 млн долларов

Подарки от Snoop Dogg за полчаса распродали в Telegram за 12 млн долларов

Фото: www.globallookpress.com/Marcus Brandt

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Пользователи смогут обменять изображения на вторичном рынке.

Американский рэпер Snoop Dogg и предприниматель Павел Дуров презентовали тематические подарки в мессенджере Telegram, которые были проданы за 12 миллионов долларов в течение получаса. Об этом Дуров написал в соцсети.

«Почти миллион уникальных NFT, вдохновленных фирменным стилем Snoop», — отметил он.

К тому же Дуров пояснил, что вторичный рынок, на котором пользователи смогут продать или обменять подарки, откроется через три недели.

До этого рэпер выпустил видеоклип на своем YouTube-канале, который выполнен в стилистике мессенджера. Там же музыкант анонсировал продажу тематических подарков.

Ранее, писал 5-tv.ru, рэпер Snoop Dogg прорекламировал в клипе подарки в Telegram. В видеоряд музыкант добавил привычные звуки приложения, а сам потанцевал в кадре и показал свой канал в мессенджере, продемонстрировав различные функции. В ролике он упомянул и Павла Дурова, а также включил туда изображение козла с головой предпринимателя.

Канал в Telegram музыкант ведет с мая текущего года. У рэпера почти 190 тысяч подписчиков.

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