Оленья Луна: как уникальное астрологическое явление может повлиять на жизнь

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 37 0

Ученые рассказали, когда можно будет увидеть «Оленью Луну»

«Оленья Луна»: когда можно будет увидеть одно из самых низких полнолуний в году

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Спутник Земли на этот раз будет находиться в созвездии Стрельца.

«Оленью Луну» можно будет увидеть 10 июля. Она будет находится достаточно близко к Земле, из-за создастся «лунная иллюзия». Об этом пишет научный журнал Live Science.

«Известное как „Оленья Луна“ полнолуние взойдет в четверг, 10 июля, оно станет одним из самых низко висящих полнолуний в году. <…> Лучшее время для наблюдения <…> будет на восходе Луны — в сумерках», — отмечается в материале.

На этот раз «Оленья Луна» будет находиться в созвездии Стрельца. В публикации подчеркивается, что в созвездии нет ярких звезд, поэтому наблюдатели не смогут увидеть «ярких точек» вокруг луны.

Июльское полнолуние — одно из самых низких в году. Но все же оно уступает «Клубничной луне», которое можно было увидеть 11 июня.

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) отметили, что близость «Оленьей Луны» к горизонту в течение всей ночи создаст «лунную иллюзию» — увеличение размера спутника Земли и более насыщенный его цвет.

«Оленья Луна» названа так потому, что в это время у молодых самцов оленей в Северной Америке начинают расти именно в это время. Коренные американцы называют это полнолуние «Лососевой луной», «Малиновой луной» и «Громовой луной». Англичане же используют прозвали ее «Сенной луной», из-за близости к сбору урожая. Кельты пошли еще дальше и дали аж четыре имени этому полнолунию: «Луна заявления», «Луна Вирта», «Травяная луна» и «Медовая луна».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что минувшая среда оказалась самой короткой за всю историю наблюдений.

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