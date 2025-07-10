Не голливудская улыбка: главные ошибки при чистке зубов

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Неправильная техника чистки зубов приводит к кариесу и воспалению десен

Кариес и воспаления: какие ошибки при чистке зубов вы совершаете каждый день

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

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Похода к стоматологу можно избежать, если ответственно подойти к гигиене полости рта.

Причин возникновения кариеса и воспаления десен несколько. К ним относятся неправильная техника чистки зубов и использование неподходящей щетки. Об этом рассказал стоматолог Константин Прокопенко в беседе с Lenta.ru.

«Львиная доля пациентов чистит зубы как попало: горизонтальными движениями, забывая про выметающие или круговые движения от десны к краю. В результате на боковых и межзубных поверхностях остается налет», — объяснил эксперт.

Он добавил, что люди редко уделяют чистке зубов больше 40 секунд. Этого времени недостаточно, чтобы очистить жевательные поверхности и тыловые ряды, нужно как минимум две минуты.

Еще одна частая ошибка в гигиене полости рта — использование неправильной щетки или привычка пользоваться одной и той же долгое время. В первом случае слишком жесткая щетина повреждает эмаль и десны, во втором — изношенная перестает выполнять свою функцию.

«Также важно помнить, что между зубами скапливается максимальное количество бактерий и остатков пищи. Не менее половины случаев кариеса возникает именно там. Нить, ершики и ирригаторы — ваши верные друзья», — добавил стоматолог.

Нельзя забывать также о чистке языке скребком или щеткой, отметил эксперт. В ротовой полости бактерии скапливаются не только на зубах, но и на щеках, и в десневых карманах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие болезни полости рта являются наследственными.

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