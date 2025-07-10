Ослабленные нормы: правила пляжного этикета, которые важно соблюдать

Не только одежда, но и аксессуары для купания имеют значение.

На пути к пляжу нужно одеваться по городскому дресс-коду. Об этом изданию Life.ru рассказала эксперт по этикету Надежда Коломацкая.

По ее словам, пляжная одежда не должна быть надета на нас за пределами территории отдыха. У воды нормы внешнего вида ослаблены. Допустимо быть как в слитном, так и раздельном купальнике. Использовать парео и различные накидки для посещения, например, пляжного бара. Однако в городской среде необходимо возвращаться в общепринятые рамки.

«Помним, как только мы пересекаем границу и выходим с пляжа, то мы одеваемся. <…> Когда мы возвращаемся, мы накидываем на себя одежду», — уточнила Коломацкая.

Кроме одежды, эксперт рекомендовала обратить внимание на аксессуары. Если место вашего отдыха находится за пределами города, то там можно использовать и надувные круги, и матрасы для плаванья, и прочие подобные вещи. Но вот если это городской пляж, особенно около деловых районов, то все вышеперечисленное выглядит неуместно.

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