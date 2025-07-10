«Он спросил»: 60-летняя супермодель Паулина Поризкова выходит замуж

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 59 0

Супермодель Паулина Поризкова выходит замуж в 60 лет

Фото, видео: Instagram*/paulinaporizkov; 5-tv.ru

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Ее избранником стал сценарист «Друзей» и «Отчаянных домохозяек».

Американская супермодель Паулина Поризкова выходит замуж в 60 лет. Об этом она сообщила в личном блоге.

Паулина выложила видео со своим избранником — 62-летним продюсером Джеффом Гринштейном. Он создавал сценарии для таких сериалов, как «Друзья» и «Отчаянные домохозяйки».

На кадрах пара едет в автомобиле и модель демонстрирует помолвочное кольцо.

«Он спросил», — подписала видео Паулина.

Паулина Поризкова имеет чешское происхождение. Ей было три года, когда родители приняли решение переехать из Чехословакии в США. В 18 лет Паулина уже стала первой модель из Восточной Европы, появившейся на обложке журнала Sports Illustrated.

Брак с Гринштейном станет вторым в жизни Паулины. В 1989 году она вышла замуж за музыканта Рика Окасека. В браке родилось двое сыновей — Джонатан и Оливер. Супруги расстались в 2018 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что супермодель Жизель Бюндхен стала мамой в третий раз. Отец ребенка — тренер по джиу-джитсу Хоаким Валенте.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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