«Польша для поляков»: на польских границах появились гражданские патрули

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Польша усилила контроль на границе с Германией из-за мигрантов

Фото, видео: Reuters/Lisi Niesner; 5-tv.ru

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В стране усиливаются антимигрантские настроения.

Польшу сейчас захлестывают антимигрантские настроения. В стране националисты устраивают факельные шествия, скандируя «Польша для поляков». А на границах выстроен особо жесткий контроль.

Но немецко-польскую границу сейчас контролируют не только пограничники. На многих погранпереходах появились так называемые «гражданские патрули». В стране вообще чувствуется все более радикальная риторика политиков, демонстрирующая волну нетерпимости.

Но внимание Евросоюза сейчас занимают проблемы Украины. Очередную порцию военной помощи на конференции в Риме сейчас выпрашивает Владимир Зеленский. Чтобы расположить к себе хозяйку мероприятия, Джорджу Мелони, он даже крепко ее обнял, но в ответ получил лишь сдержанное похлопывание по спине.

Зато Урсула фон дер Ляйен, сияя улыбкой, пообещала Украине миллиард евро — в кредит.

«Только в этом году мы покроем 84% необходимого внешнего финансирования. В рамках этой макрофинансовой поддержки я могу объявить о выделении одного миллиарда евро. Я также могу объявить о выплате более трех миллиардов из фонда Ukraine Facility», — отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии назвала Европу, без стеснения, крупнейшим донором Украины. И заявила, что с начала боевых действий Евросоюз уже выделил киевскому режиму около 165 миллиардов евро.

Сегодня же в Европарламенте прошло голосование по вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Его отклонили, потому что в парламенте у главы Еврокомиссии сторонников — большинство, Но есть и те, кто выступает против. Накануне депутаты провожали ее из зала фразой «везде, где на вас возлагается ответственность, вы наносите ущерб». А венгерский премьер Орбан опубликовал говорящую картинку соцсетях — лаконично посоветовал ей просто уйти в отставку.

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