Две сестры вернулись к маме в Россию после 6 лет на Украине

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 54 0

Вернувшиеся с Украины в РФ две девочки воссоединились со своей матерью

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Все это время девочки не могли вернуться домой.

Две девочки, которых удалось вернуть с Украины в Россию, воссоединились со своей семьей. Мать они не видели около шести лет. Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова в беседе с 5-tv.ru.

В 2019 году сестры уехали с бабушкой на Украину. Из-за ограничений пандемии COVID-19 и начала специальной военной операции не смогли вернуться на Родину. По словам Львовой-Беловой, дома их ждут братья и маленькая сестренка.

«Мы сегодня очень рады тому, что две дочки смогли воссоединиться со своей мамой. Мы вернули их с Украины, и теперь они будут проживать в Тульской области вместе со своей большой семьей», — поделилась она.

Детский омбудсмен отметила, что в воссоединении российских семей принимает участие государство Катар. Страна помогает в переговорных процессах с Незалежной, а также оплачивает часть организационных расходов. Помимо этого, возвращению россиян в семьи способствуют Международный комитет Красного Креста, пограничные службы России и Белоруссии, а также органы исполнительной власти РФ.

Мать девочек не сдержала слез, потому что в их последнюю встречу они были достаточно малы. Пока, по словам женщины, они к ней привыкают. Из-за того, что дочери еще не воспринимают ее полностью, ей немного тяжело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что четверть воспитанников находятся в детских домах необоснованно. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила Львова-Белова.

+31° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
77.90
-0.27 91.50
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:04
Женщина с ножом в руках забралась с младенцем на козырек дома в Мурино
21:51
В гостях у «восточных тигров»: как в Малайзии проходит Восточноазиатский саммит
21:38
Две сестры вернулись к маме в Россию после 6 лет на Украине
21:33
Самая дорогая в мире сумка: первую Birkin продали на онлайн-аукционе
21:21
Курс доллара опустился почти до 74 рублей на внебиржевом рынке
21:16
«Так быстро, как это возможно!» — Том Круз может скоро стать отцом

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
В Курске из-за атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
«Не подарок совсем»: Сергей Бурунов передумал вести девушку в ЗАГС
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025