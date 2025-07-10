Две сестры вернулись к маме в Россию после 6 лет на Украине

Все это время девочки не могли вернуться домой.

Две девочки, которых удалось вернуть с Украины в Россию, воссоединились со своей семьей. Мать они не видели около шести лет. Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова в беседе с 5-tv.ru.

В 2019 году сестры уехали с бабушкой на Украину. Из-за ограничений пандемии COVID-19 и начала специальной военной операции не смогли вернуться на Родину. По словам Львовой-Беловой, дома их ждут братья и маленькая сестренка.

«Мы сегодня очень рады тому, что две дочки смогли воссоединиться со своей мамой. Мы вернули их с Украины, и теперь они будут проживать в Тульской области вместе со своей большой семьей», — поделилась она.

Детский омбудсмен отметила, что в воссоединении российских семей принимает участие государство Катар. Страна помогает в переговорных процессах с Незалежной, а также оплачивает часть организационных расходов. Помимо этого, возвращению россиян в семьи способствуют Международный комитет Красного Креста, пограничные службы России и Белоруссии, а также органы исполнительной власти РФ.

Мать девочек не сдержала слез, потому что в их последнюю встречу они были достаточно малы. Пока, по словам женщины, они к ней привыкают. Из-за того, что дочери еще не воспринимают ее полностью, ей немного тяжело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что четверть воспитанников находятся в детских домах необоснованно. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила Львова-Белова.