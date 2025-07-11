«Гадко и позорно»: в Латвии прошел митинг против сноса русских памятников

Ликвидационные решения властей страны коснулись и захоронений советских солдат.

Жители Латвии пришли на митинг против сноса русских и советских памятников. Протест горожане смогли выразить возле мемориала защитникам острова Луцавсала в годы Северной войны, который находится в Риге. Эксклюзивные кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

Историк Александр Ржавин, который принял участие в акции, выразил опасение, что памятник, скорее всего, ликвидируют. По его словам, многие латвийские политики выступают за его снос. В их числе находится и вице-мэр города Вилнис Кирсис. Он не так давно заявил, что у властей в планах есть снос нескольких оставшихся памятников, которые связаны с Россией и СССР. Некоторые из них находятся на местах захоронения советских солдат. По словам историка, латвийским деятелям мемориалы не дают покоя из-за изображенных на них бойцов Красной армии.

Памятник защитникам острова Луцавсала посвящен событиям июля 1701 года, когда 400 русских гренадеров сторожевого отряда армейского корпуса князя Репнина героически погибли во время боевых действий. Депутат Елгавской думы Андрей Пагор рассказал, что за долгие годы постоянной смены власти в Латвии никто не смел трогать этот мемориал. По его словам, последняя реставрация памятника проводилась в 2001 году.

«И даже если мы оставим то, что он русским (солдатам посвящен. — Прим. ред.), оставим сам их подвиг, это же можно учиться: латышам, нам, современному поколению — да всем стоит учиться тому, когда ты в меньшинстве, но даешь отпор и враг тебя уважает!» — поделился Пагор.

Он отметил, что памятники и воинские захоронения не могут ответить латвийским властям, которые предприняли борьбу с ними. По его словам, поступать так с мемориалами «гадко, низко и позорно». Пагор уверен, что его мнение разделяют все неравнодушные, пришедшие на митинг граждане.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что посвященную русофобии и истокам неонацизма выставку открыли у посольства Латвии в Москве.