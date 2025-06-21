Посвященную русофобии и истокам неонацизма выставку открыли у посольства Латвии в Москве

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 65 0

Экспозиция включает шесть стендов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Выставку под названием «Истоки и смысл прибалтийского неонацизма» у здания посольства Латвии в Москве открыло Российское военно-историческое общество. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Кадры размещенных на стендах изображений имеются в распоряжении 5-tv.ru.

«Уровень русофобии, который присутствует сегодня в Латвии, Эстонии и Литве, буквально зашкаливает. Прибалтийские государства поддерживают украинский неонацизм, поставляют туда оружие», — отметил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Экспозиция включает шесть стендов. Здесь можно увидеть несколько архивных снимков и документы, которые посвящены истории русофобии в Латвии.

А ранее в этой стране запретили покупать недвижимость россиянам и белорусам. Об этом сообщал 5-tv.ru. Ограничения распространится и на физических, и на юридических лиц, а также на компании, у которых не менее 25% акций или уставного капитала принадлежит гражданам России или Белоруссии, или где они являются официальными бенефициарами.

Данные ограничения не коснутся тех, кто заключил сделки до вступления этого закона в силу.

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