Российские победы в свою пользу умудряется использовать даже президент Украины Владимир Зеленский. Под лозунгом «давайте остановим русских» он вновь просит денег на конференции в Риме. И подобные мероприятия все больше напоминают собрания сектантов. Приехали, послушали одержимого учителя, скинулись деньгами и вернулись домой. Как хозяйка вечера, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, хотела казаться гостеприимной. Но, например, на жаркие объятия Зеленского ответила лишь сдержанным похлопыванием по плечу. Зато глава Евродипломатии Урсула фон дер Ляйен, вотум недоверия которой сегодня отклонили, чувствовала себя победительницей.

«С момента полномасштабного вторжения Европа была и останется крупнейшим донором Украины, предоставив ей почти 165 миллиардов евро поддержки. В рамках этой поддержки я могу объявить о выделении еще одного миллиарда евро в рамках макрофинансовой поддержки, дорогой Владимир. Я также могу объявить о выплате более трех миллиардов евро из фонда Ukraine Facility», — заявила председатель Европейской комиссии.

С такими доходами еще президент США Дональд Трамп назвал Зеленского самым удачливым попрошайкой в мире. Тем более что его актерские навыки до сих пор позволяют обманывать всю Европу. Вот, например, президент Польши Анджей Дуда в последнем интервью сообщил, как в откровенной беседе Зеленский ему признался, что даже не представляет, что такое Волынская резня.

«Я думаю, он говорил правду, когда сказал мне: „Анджей, я никогда раньше не слышал о массовых убийствах поляков на западных землях Украины, на Волыни. В школе нас этому не учили“. Да, в советской школе об этом точно не рассказывали», — отметил Дуда.

Тут надо добавить, что Волынская резня — это одна из самых больных тем в отношениях Варшавы и Киева. Поляки вспоминают эту черную страницу своей истории при любых контактах с украинцами. Признание геноцида — это одно из требований Польши для вступления Украины в Европейский союз. Последний международный скандал был как раз из-за того, что глава МИД Украины отказался обсуждать Волынь. А теперь главарь киевского режима на голубом глазу рассказывает, что он об этих событиях ничего не знает.