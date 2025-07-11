Участники спортивно-патриотических лагерей встретились с историками и героями СВО

В столичных спортивно-патриотических палаточных лагерях прошли встречи с бойцами специальной военной операции (СВО) и специалистами Государственного центрального музея современной истории России. Участники смен узнали о заслугах героев Великой Отечественной войны и обсудили важность сохранения исторической памяти. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

«Спортивно-патриотические лагеря — уникальный формат, приуроченный к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. За все лето смены посетят более 4,5 тысячи учеников 7-10-х классов — победителей городских, всероссийских и международных конкурсов и соревнований спортивной, туристской и военно-патриотической направленности. Дети изучают инженерную и тактическую подготовку, полевую медицину, основы оказания первой помощи. Кроме того, здесь регулярно проходят встречи с экспертами, лекции, викторины и квесты», — рассказали в пресс-службе ведомства.

На лекциях специалистов Государственного центрального музея современной истории России Федора Кукина и Кирилла Моргунова юные патриоты узнали о подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны, а также о судьбах и заслугах маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и Александра Василевского, в честь которых названы лагеря. Ребята ознакомились с артефактами эпохи: высшей военной наградой СССР — орденом «Победа», личными вещами героя обороны Сталинграда партизана Александра Филиппова, телефонными аппаратами, открытками и архивными документами. В заключение участники встречи прошли тематическую викторину.

Участники лагерных смен также регулярно встречаются с бойцами СВО. Ветераны боевых действий учат детей основам спортивной и тактической подготовки, радиосвязи и оказанию первой медицинской помощи. Они рассказывают о своем опыте и мотивации, а также отвечают на вопросы ребят.

«Дети были в восторге от лекций. То, что рассказывают им гости, не прочитать в учебниках. В контексте нашего лагеря такие встречи очень важны: наша цель — интересным языком рассказать ребятам про историю России, патриотизм, любовь к Родине. Школьники начинают понимать, насколько это важно», — отметила Дарья Сливкова, старший вожатый лагеря «Рокоссовский».

Программу спортивно-патриотических лагерей разработал столичный Департамент образования и науки совместно с Министерством обороны Российской Федерации и МЧС России. Проект приурочен к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В лагерях «Жуков» и «Рокоссовский» юные патриоты изучают инженерную и тактическую подготовку, полевую медицину, а в лагере «Василевский» — альпинизм, топографию, пожарно-спасательные работы и основы первой медицинской помощи.