Прокуратура утвердила обвинение фигурантам дела об афере с квартирой Долиной

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 35 0

Фигурантам дела об афере с квартирой Долиной предъявили обвинение

+Фигурантам дела об афере с квартирой Долиной предъявили обвинение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Перед судом предстанут четыре человека.

Прокуратура утвердила обвинение четырем фигурантам дела о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной.

Перед судом предстанут Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа и Надежда Цырульникова, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, ущерб от действий телефонных мошенников составил больше 300 миллионов рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Полетаева

Квартиру Ларисы Долиной в элитной многоэтажке купили за 112 миллионов рублей. Деньги певица получила, но затем перевела их неизвестным, которые представились сотрудниками спецслужб. Туда же отправились и сбережения певицы. В итоге она лишилась порядка двухсот миллионов.

Новой собственницей тогда стала Полина Лурье. 34 -летняя мать-одиночка, дочь известного топ-менеджера IT-холдинга, который занимает первое место среди ведущих отечественных компаний. Лариса Долина отказалась передавать новым владельцам ключи. Выбивать закрытые двери решили через суд.

Однако, несмотря на старания юристов, суд признал сделку недействительной. Лариса Долина вновь стала хозяйкой своей же квартиры. А вот Полина Лурье лишилась не только квадратных метров, но и денег.

+24° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
77.90
-0.27 91.50
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:10
Два новых центра для волонтеров и НКО открыли на севере Москвы
12:04
ВС РФ освободили населенный пункт Зеленая Долина в ДНР
11:58
Прокуратура Парижа назвала сроки предоставления материалов об экстрадиции Касаткина
11:45
Не опять, а снова: Украина пытается выпросить у Европы триллион долларов
11:32
Прокуратура утвердила обвинение фигурантам дела об афере с квартирой Долиной
11:26
Лавров заявил о планах Мерца окончательно милитаризировать Германию

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
В Курске из-за атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025