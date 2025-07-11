Прокуратура Парижа назвала сроки предоставления материалов об экстрадиции Касаткина

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Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 19 0

У США есть два месяца на предоставление материалов об экстрадиции Касаткина

У США есть два месяца на предоставление материалов об экстрадиции Касаткина

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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О задержании российского баскетболиста стало известно 9 июля.

У США есть 60 дней на то, чтобы предоставить материалы по запросу об экстрадиции российского баскетболиста Даниила Касаткина. Об этом сообщили в парижской прокуратуре.

Сообщается, что Даниил Касаткин находится под временным арестом в связи с ходатайством на предварительный арест. Под стражей спортсмен будет находиться до передачи американскими властями материалов по запросу об экстрадиции.

После получения документов будет назначено слушание в Следственной палате для рассмотрения оснований запроса. Дату слушаний пока не назначили. 

Ранее 5-tv.ru писал, что французский суд арестовал российского баскетболиста Даниила Касаткина. Еще в июне его задержали в парижском аэропорту по запросу США, и теперь россиянину грозит экстрадиция.

Вашингтон считает, что наш спортсмен якобы состоит в хакерской группировке, которая атаковала сразу 900 американских организаций, в том числе и правительственных.

Обвинения строятся на данных, извлеченных из компьютера спортсмена, хотя адвокаты уверены, что все это нелепая ошибка. И желание сделать из Касаткина хакера оснований под собой не имеет.

Ноутбук, которым управляли хакеры, Касаткин купил с рук, еще будучи студентом. В 2016 году он переехал в США, поступил в университет Пенсильвании. Для учебы как раз и купил себе подержанный компьютер.

Российского спортсмена поддержали в нашей федерации баскетбола, в его родном клубе.

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