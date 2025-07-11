«Проводник неонацистской идеологии»: политолог о планах Мерца на Германию

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 36 0

Политолог Мезюхо: Мерц является проводником неонацистской идеологии

Политолог сравнил планы Мерца с нацистской идеологией

Фото: www.globallookpress.com/Ddp Images/Pool/Nadja Wohlleben

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Дед нынешнего канцлера ФРГ в годы Второй мировой войны был обершарфюрером и прислуживал Третьему рейху.

Стремление канцлера ФРГ Фридриха Мерца милитаризировать Германию напоминает нацистскую идеологию. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Иван Мезюхо.

«Фридрих Мерц откровенно врет, когда говорит о том, что дипломатические методы по урегулированию украинского кризиса исчерпаны. Дипломатические методы на самом деле за все время специальной военной операции так и не были использованы на полную мощность», — сказал политолог.

Он добавил, что приоритет для России — решение конфликта мирным путем. Однако Украины и страны Запада придерживаются на этот счет другого мнения.

«Российская Федерация всегда оставляет двери открытыми, поэтому наш президент выступил с инициативой о возобновлении Стамбульского процесса, который, по большому счету, сегодня украинская сторона вновь игнорирует», — добавил политолог.

По мнению Мезюхо, попытки Мерца милитаризировать Германию отражают наличие внутриполитических проблем.

«Мерц был избран канцлером со второго раза. Его рейтинги идут вниз. Уровень народной легитимности снижается. И такой вот милитаристской активностью он пытается улучшить свои политические позиции», — объяснил эксперт.

Эксперт обратил внимание на то, что в годы Второй мировой войны дед Мерца, Йозеф Пауль Совиньи, был обершарфюрером и прислуживал Третьему рейху. Мезюхо предположил, что нынешний канцлер ФРГ исповедует ту же идеологию.

«Таким образом, можно говорить, что сегодня Мерц является проводником неонацистской идеологии», — заключил Мезюхо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мерц подталкивает Германию к конфликту с РФ.

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