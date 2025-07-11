Гладков подарил Путину картину, написанную на осколке снаряда ПВО

Ее нарисовала белгородская художница.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту России Владимиру Путину осколок ракеты ПВО. На нем белгородская художница нарисовала картину. Кадры с рабочей встречи лидера государства и главы региона попали в распоряжение 5-tv.ru.

На картине изображена девушка с собакой возле дома, у которого лежат обломки. Надпись на ней гласит «Белгород не сдается».

Перед вручением подарка Гладков рассказал, как специальная военная операция влияет на россиян. Особенно атаки Вооруженных сил Украины затрагивают жителей приграничья.

«Когда читаешь книги о великой отечественной войне, очень много было написано книг, песен, картин. Война, она настолько сильно внутренне проникает во все уголки и какие-то скрытые потенциалы создает. И у нас тяжелые испытания на приграничных жителей выпали. Одна из девушек, художница, на осколках с-400 стала рисовать эти картины», — поделился губернатор.

Президент отметил, то картина нарисована именно на крышке ракеты ПВО. Гладков добавил, что такие художественные изделия показывают, как системы противовоздушной обороны оберегают россиян, и дают надежду на близкую Победу.

«Передайте автору большое спасибо. Хорошая картинка», — поблагодарил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин провел рабочую встречу с губернатором Белгородской области.