Прокуратура начала проверку по факту ДТП на Бережковской набережной в Москве

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 32 0

Столичная прокуратура начала проверку по факту ДТП на Бережковской набережной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Нарушитель скрылся с места аварии.

Прокуратура контролирует ход проверки и ее результаты по факту ДТП на Бережковской набережной в Москве. Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры города Москвы Людмила Нефедова.

«Вечером 11 июля на Бережковской набережной легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, проехав регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, и скрылся с места дорожной аварии», — уточнила Нефедова.

По ее словам, контроль за установлением всех обстоятельств ДТП, как и хода процессуальной проверки, возложен на прокуратуру Западного административного округа города Москвы.

Сегодня вечером автомобиль въехал в толпу людей на пешеходном переходе. Среди пострадавших, как сообщается, двое детей 8-10 лет. Степень тяжести травм уточняется. Виновник столкновения скрылся с места преступления. Всего, по данным Московской медицины, в результате ДТП пострадали пять человек.

Экстренные службы прибыли и работают для устранения последствий происшествия. Движение транспорта в районе аварии затруднено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рейсовый автобус врезался в остановившийся на проезжей части грузовик рядом с городом Домодедово на 37-м километре автодороги М-4 «Дон».

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