«Я выбираю жизнь»: Седокова прокомментировала смерть бывшего супруга

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 26 0

Певица Седокова прокомментировала смерть бывшего супруга

«Я выбираю жизнь»: Седокова прокомментировала ситуацию вокруг самоубийства Тиммы

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Певица отметила, что не хочет, чтобы ее жалели.

Певица Анна Седокова призналась в том, что даже после смерти бывшего супруга баскетболиста Яниса Тиммы, способна улыбаться и быть счастливой. Об этом она рассказала в своем блоге.

«Я выбираю жизнь. Я выбираю ее каждый день со всеми ее проблемами, препятствиями, болью. Этот путь сложный. Проще для меня было бы по другому. Просто взять и сдаться, оставив своих детей одних на этой планете с ранами в душе. Но я выбираю жизнь ради них и ради себя», — поделилась знаменитость.

Артистка подчеркнула, что если человек действительно важен, то любящий никогда не причинит ему боль. Седокова призналась, что может быть счастливой и улыбаться после всего того, что случилось в ее жизни.

Певица отметила, что не хочет, чтобы ее жалели, наоборот, она сама готова «подавать пример тем, кто прошел через самые сложные ситуации в жизни».

Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста подмосковного клуба «Химки» Яниса Тимму в 2020 году. Однако спустя всего четыре года артистка подала на развод. В декабре брак был официально расторгнут. Через неделю тело Яниса обнаружили в Москве. При нем была записка с текстом «Позвоните Анне». По данным адвоката, в браке с Седоковой спортсмен приобрел пять квартир, в том числе и апартаменты в элитном жилом комплексе, которые были проданы за несколько месяцев до развода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что родственники покойного баскетболиста Янис Тиммы подают в суд на его экс-супругу, певицу Анну Седокову.

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