«Свобода» слова: немецкий комик предстанет перед судом за шутки про Трампа

Причиной стало юмористическое сообщение о покушении на президента США.

Из-за шутки о покушении на президента США Дональда Трампа перед судом в Берлине предстанет немецкий комик Себастьян Хотц. Его обвиняют в «пособничестве преступлениям». Об этом, ссылаясь на судебные документы, сообщает газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

«Тот факт, что теперь, 23 июля, почти ровно год спустя, ему придется предстать перед окружным судом Тиргартена (район в составе Берлина. — Прим. Ред.) в качестве ответчика из-за этого твита, является неожиданно запоздалой шуткой, которая на этот раз не всем покажется смешной», — отмечается в материале.

Слушания по делу назначены на 23 июля.

Газета отметила, что юмористические сообщения Хотц опубликовал в социальной сети X, однако позднее они были удалены.

Дональд Трамп за 2024 год пережил два покушения. Первое случилось на предвыборном митинге в штате Пенсильвания 13 июля. Тогда президент получил ранение в ухо по касательной. Снимки Трампа, гордо поднимающего руку, облетели весь мир. Стрелявший был ликвидирован. Второе покушение произошло 15 сентября в штате Флорида. Это случилось у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. Трамп находился в 500 метрах от места событий. Стрелявшего задержали.

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