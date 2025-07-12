В Вонсане стартовали переговоры Лаврова с главой МИД КНДР Цой Сон Хи

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 32 0

Встреча проходит в рамках второго раунда российско-корейского стратегического диалога.

В Вонсане стартовали переговоры Лаврова с главой МИД КНДР Цой Сон Хи

Фото: Telegram/МИД России/MID_Russia

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В городе Вонсан начались официальные переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его коллегой из КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства иностранных дел РФ.

«Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Переговоры проходят в рамках второго раунда российско-корейского стратегического диалога, который направлен на укрепление двусторонних отношений и обсуждение актуальных вопросов региональной и международной повестки.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава российского МИД прибыл в Вонсан. Для высокопоставленного гостя была подготовлена красная ковровая дорожка, а жители Корейской Народно-Демократической Республики тепло приветствовали делегацию, размахивая цветами и аплодируя. Атмосфера визита сопровождалась элементами дипломатического радушия и уважения.

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