Сергей Лавров прибыл в Вонсан для переговоров с главой МИД КНДР

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова Эксклюзив 27 0

Российского дипломата тепло поприветствовали местные жители.

Фото, видео: Telegram/МИД России/MID_Russia; 5-tv.ru

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 12 июля прибыл в город Вонсан, где пройдут официальные переговоры с главой внешнеполитического ведомства КНДР Цой Сон Хи.

Российский дипломат был встречен с торжественными почестями, включая красную ковровую дорожку и праздничные приветствия местных жителей. Граждане КНДР тепло приветствуют Лаврова: они размахивают цветами и аплодируют, создавая атмосферу дружелюбия и уважения.

Напомним, в июне лидер КНДР Ким Чен Ын лично посетил торжественную церемонию открытия прибрежного туристического комплекса Вонсан-Кальма, расположенного в том же регионе. Новый курортный кластер стал частью масштабной инициативы северокорейского руководства по созданию рекреационной зоны «мирового уровня».

На мероприятии, организованном в честь открытия, присутствовали представители российского посольства, включая чрезвычайного и полномочного посла РФ в КНДР Александра Мацегору. В небо были выпущены воздушные шары, а Ким Чен Ын символически перерезал красную ленту.

Ранее, писал 5-tv.ru, лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

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