«Непобедимое братство»: Сергей Лавров рассказал об отношениях РФ и КНДР

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 39 0

Глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал отношения РФ и КНДР

«Непобедимое братство»: Сергей Лавров рассказал об отношениях РФ и КНДР

Фото: Telegram/МИД России/MID_Russia

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Министр напомнил об участии армии республики в освобождении Курской области.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с главой МИД народной республики Цой Сон Хи назвал отношения между двумя государствами примером «непобедимого братства». Его слова приводит агентство ТАСС.

К тому же дипломат отметил, что корейская коллега в ходе первого раунда стратегических переговоров назвала новый базовый стратегический договор между странами «прочной основой непобедимого боевого братства».

«Эта ваша оценка получила зримое подтверждение в прямом практическом смысле ваших слов в Курской области, о чем вы упомянули, где героические военнослужащие, бойцы Корейской народной армии, вместе с российскими бойцами ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов», — отметил министр.

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров прибыл в корейский город Вонсан для переговоров с министром иностранных дел КНДР Цой Хон Си 12 июля. Встреча дипломата прошла в торжественной обстановке, включая и красную ковровую дорожку. Граждане республики тепло приветствовали Лаврова: они размахивали цветами и аплодировали, создавая атмосферу дружелюбия и уважения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился со своим коллегой из Китая Ван И.

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