Серьезная проблема: когда стоит начать переживать из-за повышенной потливости

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 40 0

Онколог Самедов: повышенная потливость может говорить о проблемах с щитовидкой

Врач назвал три главных совета для профилактики повышенной потливости летом

Фото: 5-tv.ru

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Если гипергидроз возник внезапно, следует обратиться к специалисту.

Повышенная потливость может говорить о проблемах с щитовидкой. Об этом эксперт телеканала «Доктор», врач-терапевт и онколог Сабухи Самедов рассказал Газета.ру.

По словам специалиста, нет жесткой нормы потоотделения.

«Это обширный вопрос, который никто специально не изучал», — отметил врач.

Однако точно известно, что летом организм выделяет больше жидкости, чем зимой. Таким образом он защищается от перегрева.

«Летом мы должны терять чуть больше жидкости, потому что организм работает усерднее, да и двигаемся мы активнее», — объяснил Сабухи Самедов.

Врач подчеркнул, что обильная потливость — серьезная проблема. В ее причинах нужно разбираться. Например, если потливость сопровождает человека с детства, то речь, скорее всего, идет о первичном гипергидрозе.

«Если потливость возникла внезапно, особенно если она проявляется ночью, обязательно обратитесь к специалисту. Это может быть связано с нарушением работы щитовидной железы, обмена веществ или другими внутренними проблемами», — добавил специалист.

Самедов назвал три главных совета для профилактики повышенной потливости летом. В первую очередь, следует ограничить употребление острой и жирной пищи, а также отказаться от кофе. При этом стоит не забывать пить больше воды.

По словам эксперта, еще в жару очень важно регулярно принимать душ, менять белье и мочалку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасно кофе в жару.

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