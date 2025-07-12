«Нарциссихи»: Айза резко высказалась о Сябитовой и Долиной

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 30 0

Блогер Айза-Лилуна Ай: две деструктивные женщины нашего шоу-бизнеса

«Нарциссихи»: экс-супруга Гуфа Айза резко высказалась о Сябитовой и Долиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший муж блогерши — рэпер Гуф — также невзлюбил главную сваху страны.

Бывшая супруга рэпера Гуфа — блогерша Айза-Лилуна Ай — недовольна поведением главной свахи страны Розы Сябитовой на развлекательном шоу комика Павла Воли. Об этом стало известно из ее соцсетей.

На своей странице в Telegram-канале Айза опубликовала вырезку из программы, в которой 63-летняя Роза Сябитова попыталась как-бы подколоть юмориста Илью Соболева. Во время съемки сваха сказала, что якобы главная роль соведущего Павла Воли — «мяукать» у нее за спиной.

Айзе не понравилось подобное высказывание, поэтому она решила «обсудить» поведение Сябитовой со своими подписчиками.

«Две деструктивные женщины нашего шоу-бизнеса, которых я просто не могу и не хочу понимать. Это Роза Сябитова и Лариса Долина. Нарциссихи обе», — добавила Айза.

К слову, бывший муж блогерши — рэпер Гуф — также невзлюбил Сябитову. Он назвал главную сваху страны странной. Напомним, их знакомство состоялось на шоу «Сокровища Императора». Тогда музыкант признался, что был удивлен тем, какой Роза на самом деле человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Айза прокомментировала разрыв с Гуфом.

+32° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.89
-0.01 91.12
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:58
«Нафантазировали»: посол РФ в Дании об активности НАТО в районе Балтийского моря
12:45
«Нарциссихи»: Айза резко высказалась о Сябитовой и Долиной
12:26
В Курской области простились с мальчиком, закрывшим собой маму от дрона ВСУ
12:05
Лавров: у России и КНДР почти полное совпадение подходов во внешней политике
12:04
ВС России ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
11:48
Трамп рассматривает многомиллионные поставки вооружений Украине

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
В Курске из-за атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025