«Нарциссихи»: Айза резко высказалась о Сябитовой и Долиной

Бывший муж блогерши — рэпер Гуф — также невзлюбил главную сваху страны.

Бывшая супруга рэпера Гуфа — блогерша Айза-Лилуна Ай — недовольна поведением главной свахи страны Розы Сябитовой на развлекательном шоу комика Павла Воли. Об этом стало известно из ее соцсетей.

На своей странице в Telegram-канале Айза опубликовала вырезку из программы, в которой 63-летняя Роза Сябитова попыталась как-бы подколоть юмориста Илью Соболева. Во время съемки сваха сказала, что якобы главная роль соведущего Павла Воли — «мяукать» у нее за спиной.

Айзе не понравилось подобное высказывание, поэтому она решила «обсудить» поведение Сябитовой со своими подписчиками.

«Две деструктивные женщины нашего шоу-бизнеса, которых я просто не могу и не хочу понимать. Это Роза Сябитова и Лариса Долина. Нарциссихи обе», — добавила Айза.

К слову, бывший муж блогерши — рэпер Гуф — также невзлюбил Сябитову. Он назвал главную сваху страны странной. Напомним, их знакомство состоялось на шоу «Сокровища Императора». Тогда музыкант признался, что был удивлен тем, какой Роза на самом деле человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Айза прокомментировала разрыв с Гуфом.