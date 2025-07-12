Страны Североатлантического альянса придерживаются курса милитаризации в акватории.

Страны НАТО придерживаются курса милитаризации Балтийского моря. Но, несмотря на «фантазии» Североатлантического альянса, пространство останется общим для всех государств района. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.

«Что бы страны альянса себе ни нафантазировали, Балтийское море было, остается и будет общим пространством для всех без исключения государств региона», — поделился он.

По словам Барбина, принципы равенства и открытости в пользовании акваторией остаются нерушимыми. Он отметил, что военные амбиции НАТО и выбранная политика по наращиванию военной мощи в Балтийском море являются «тупиковой» стратегией.

Посол добавил, что планы на милитаризацию увеличивают вероятность конфликта. По его словам, риск становится больше особенно без прямого диалога и доверия между Москвой и НАТО.

«Международное право гарантирует свободу судоходства в Балтийском море за пределами территориальных морей прибрежных государств и беспрепятственный проход через проливы», — заключил дипломат.

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