ВС России ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 47 0

Об успехах российской армии рассказали в Минобороны.

ВС РФ нанесли ночной удар по военным объектам в Харькове, Львове и Луцке

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

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Российские войска нанесли ночной удар по военным объектам в Харькове, Львове и Луцке, сообщили в Минобороны. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты были поражены.

ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО более 1 280 боевиков.  Средства ПВО сбили за сутки 189 украинских беспилотников самолетного типа.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита населения Донбасса. Среди заявленных задач — демилитаризация и денацификация Украины. По словам главы государства, ВСУ возобновили интенсивные обстрелы жилых кварталов в ДНР и ЛНР, что стало одной из причин начала операции.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, как подчеркивалось в Кремле, не дали результата. В связи с этим Россия приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам.

На Западе специальную военную операцию охарактеризовали как «вторжение». США, страны ЕС и НАТО начали оказывать военную помощь Киеву, фактически вступив в противостояние с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенный пункт Зеленая Долина в ДНР.

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