«Знакомы разным поколениям»: Буланова ответила на сравнения с Кадышевой

Обе певицы переживают вторую волну популярности.

Есть мнение, что молодежь переключилась с народной артистки РФ Надежды Кадышевой на заслуженную артистку Татьяну Буланову. Певица отчасти подтвердила это в беседе со StarHit.ru.

На 20 июня 2026 года запланирован концерт Кадышевой в московском стадионе «Лужники». Это мероприятие, согласно подсчетам, принесет артистке по меньшей мере 50 миллионов рублей. Буланова своей коллеге в масштабах не уступает.

«В Ледовом дворце даю концерт в мой день рождения. Песни будут знакомы разным поколениям. Когда делаю новую программу, то думаю: кто-то же придет из любопытства», — поделилась Татьяна.

Она добавила, что для нее не является открытием тот факт, что люди «ходят на проверенный репертуар, который знают и любят». Популярность среди старшего поколения Буланова объяснила ассоциациями с юностью, любовь младшего — с ностальгией по детству.

«Программа будет интересная, пока не хочу раскрывать всех секретов, мне самой хочется сделать что-то необычное», — заключила певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Буланова оказалась на грани развода.