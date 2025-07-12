«Знакомы разным поколениям»: Буланова ответила на сравнения с Кадышевой

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Татьяна Буланова объясняет свою популярность ассоциацией с юностью

Татьяна Буланова о сравнениях с Надеждой Кадышевой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Обе певицы переживают вторую волну популярности.

Есть мнение, что молодежь переключилась с народной артистки РФ Надежды Кадышевой на заслуженную артистку Татьяну Буланову. Певица отчасти подтвердила это в беседе со StarHit.ru.

На 20 июня 2026 года запланирован концерт Кадышевой в московском стадионе «Лужники». Это мероприятие, согласно подсчетам, принесет артистке по меньшей мере 50 миллионов рублей. Буланова своей коллеге в масштабах не уступает.

«В Ледовом дворце даю концерт в мой день рождения. Песни будут знакомы разным поколениям. Когда делаю новую программу, то думаю: кто-то же придет из любопытства», — поделилась Татьяна.

Она добавила, что для нее не является открытием тот факт, что люди «ходят на проверенный репертуар, который знают и любят». Популярность среди старшего поколения Буланова объяснила ассоциациями с юностью, любовь младшего — с ностальгией по детству.

«Программа будет интересная, пока не хочу раскрывать всех секретов, мне самой хочется сделать что-то необычное», — заключила певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Буланова оказалась на грани развода.

+32° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.89
-0.01 91.12
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:17
Мужчину затянуло в двигатель самолета в аэропорту Орио-аль-Серио в Италии
19:00
«Ответ всегда один»: девушка Дурова раскрыла, как привлечь миллиардера
18:43
«Это меньше, чем необходимо»: Трамп вводит пошлины в размере 30% на товары из ЕС
18:23
В Москве заключили под стражу сбившего пешеходов мужчину
18:07
«Знакомы разным поколениям»: Буланова ответила на сравнения с Кадышевой
17:42
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
В Курске из-за атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025