На картах появится еще одно государство — Новая Каледония
Politico: во Франции достигнута договоренность о формировании нового государства
Фото: www.globallookpress.com/Alain Pitton
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Решение было принято во время встречи сторонников и противников независимости.
Сторонники и противники независимости на французской территории Новая Каледония достигли компромисса во время встречи в пригороде Парижа о создании одноименного государства. Об этом сообщила газета Politico.
«Конкурирующие политические движения, обсуждающие будущее Новой Каледонии, в субботу утром объявили о соглашении о создании нового государства, которое, однако, не будет полностью независимым от Франции», — говорится в материале.
Отмечается, что документ предоставит Новой Каледонии широкую автономию и передачу новому государству полномочий в области международных отношений. Кроме того, будет введено отдельное гражданство Новой Каледонии.
Как уточняется, премьер-министр Франции Франсуа Байру назвал этот документ «соглашением исторического значения».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания и Франция договорились объединить усилия в производстве ракет Storm Shadow. Кроме того, премьер-министр Кира Стармер и президент Эммануэль Макрон планируют подписать декларацию о расширении сотрудничества в сфере ядерных вооружений. Таким образом, единственные ядерные державы Европы намерены укрепить взаимодействие в этой области, ссылаясь на так называемую угрозу со стороны России.
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