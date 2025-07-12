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Politico: во Франции достигнута договоренность о формировании нового государства

Во Франции подписали соглашение о создании нового государства Новая Каледония

Фото: www.globallookpress.com/Alain Pitton

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Решение было принято во время встречи сторонников и противников независимости.

Сторонники и противники независимости на французской территории Новая Каледония достигли компромисса во время встречи в пригороде Парижа о создании одноименного государства. Об этом сообщила газета Politico.

«Конкурирующие политические движения, обсуждающие будущее Новой Каледонии, в субботу утром объявили о соглашении о создании нового государства, которое, однако, не будет полностью независимым от Франции», — говорится в материале.

Отмечается, что документ предоставит Новой Каледонии широкую автономию и передачу новому государству полномочий в области международных отношений. Кроме того, будет введено отдельное гражданство Новой Каледонии.

Как уточняется, премьер-министр Франции Франсуа Байру назвал этот документ «соглашением исторического значения».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания и Франция договорились объединить усилия в производстве ракет Storm Shadow. Кроме того, премьер-министр Кира Стармер и президент Эммануэль Макрон планируют подписать декларацию о расширении сотрудничества в сфере ядерных вооружений. Таким образом, единственные ядерные державы Европы намерены укрепить взаимодействие в этой области, ссылаясь на так называемую угрозу со стороны России.

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