Лавров прибыл в Китай для участия в заседании Совета глав МИД стран ШОС

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 27 0

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай на заседание МИД ШОС

Сергей Лавров прибыл в Китай

Фото: Алеев Егор/ТАСС

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До этого министр иностранных дел России был в КНДР.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай, об этом сообщили в МИД РФ. Дипломат примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча должна состояться через пару дней — 15 июля — в городе Тяньцзине.

В повестку дня включены вопросы дальнейшего развития организации, а также обмен мнениями по актуальным международным проблемам. Уточняется, что эта встреча станет ключевым этапом в подготовке саммита ШОС, который пройдет 30 августа — 1 сентября в Китае.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сергей Лавров посетил КНДР, где он провел встречу со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи. По итогу российский дипломат назвал состоявшейся диалог очень продуктивным. Затем на пресс-конференции Лавров заявил о готовности КНДР и России возобновить морское сообщение.

Помимо этого, Лавров лично встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном. В ходе беседы он передал ему послание от президента России Владимира Путина.

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