«Газанула прилично»: Кудрявцева пожалела о словах об алкоголизме мужа‑хоккеиста
Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о своем бессилии
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Накануне телеведущая рассказала, что не в силах бороться с зависимостью супруга.
Телеведущая Лера Кудрявцева пожалела, что рассказала правду об алкоголизме своего мужа — хоккеиста Игоря Макарова. Об этом знаменитость сообщила в личном блоге в Telegram-канале.
Пару дней назад 54-летняя звезда не смогла сдержать эмоций и поделилась с подписчиками своей душевной болью. В частности, звезда написала, что устала от бессилия. Она добавила, что не может больше бороться с пагубной привычкой своего 38-летнего супруга.
«Спасала, лечила. Спасала, лечила. Спасала — лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники. При этом, Машуля ничего не должна видеть и знать, на работе улыбаться», — писала звезда.
Однако не прошло и суток, как теледива пожалела обо всем вышесказанном. В новом посте она намекнула, что не стоило ей так сильно откровенничать.
«Чот я вчера газанула прилично. Обычно, это не в моей природе. Жалею ли я? Скорее да, чем нет. Но, как говориться, фарш не провернешь назад», — добавила Лера Кудрявцева.
Помимо этого, в потоке эмоций телеведущая назвала себя «созависимой» и поделилась тем, что переживает об Игоре, ведь он не раз уже оказывался на грани смерти.
Ранее 5-tv.ruписал, что Кудрявцева вывалила всю правду об алкоголизме мужа.
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