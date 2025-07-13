«Газанула прилично»: Кудрявцева пожалела о словах об алкоголизме мужа‑хоккеиста

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 13 0

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о своем бессилии

«Газанула прилично»: Лера Кудрявцева пожалела о своих откровениях с фанатами

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Накануне телеведущая рассказала, что не в силах бороться с зависимостью супруга.

Телеведущая Лера Кудрявцева пожалела, что рассказала правду об алкоголизме своего мужа — хоккеиста Игоря Макарова. Об этом знаменитость сообщила в личном блоге в Telegram-канале.

Пару дней назад 54-летняя звезда не смогла сдержать эмоций и поделилась с подписчиками своей душевной болью. В частности, звезда написала, что устала от бессилия. Она добавила, что не может больше бороться с пагубной привычкой своего 38-летнего супруга.

«Спасала, лечила. Спасала, лечила. Спасала — лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники. При этом, Машуля ничего не должна видеть и знать, на работе улыбаться», — писала звезда.

Однако не прошло и суток, как теледива пожалела обо всем вышесказанном. В новом посте она намекнула, что не стоило ей так сильно откровенничать.

«Чот я вчера газанула прилично. Обычно, это не в моей природе. Жалею ли я? Скорее да, чем нет. Но, как говориться, фарш не провернешь назад», — добавила Лера Кудрявцева.

Помимо этого, в потоке эмоций телеведущая назвала себя «созависимой» и поделилась тем, что переживает об Игоре, ведь он не раз уже оказывался на грани смерти.

Ранее 5-tv.ruписал, что Кудрявцева вывалила всю правду об алкоголизме мужа.

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