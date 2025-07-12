«Я сдаюсь и рыдаю»: Кудрявцева вывалила всю правду об алкоголизме мужа

Телеведущая призналась в собственном бессилии.

Телеведущая Лера Кудрявцева намекнула на обострившиеся проблемы с зависимостью мужа Игоря Макарова. В своем личном Telegram-канале она призналась, что находится в глубоком эмоциональном истощении и больше не справляется с ситуацией.

«Думала дно, но снизу постучали», — начала Кудрявцева свой пост.

Она рассказала о длительной борьбе за здоровье близкого, которая включала рехабы, кодировки, врачей и клиники. Все это происходило при необходимости сохранять спокойствие и улыбаться на работе, скрывая происходящее от дочери:

«Я делала все, что могла. Спасала — лечила. Спасала — лечила. Спасала — лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники. При этом Машуля (дочь Леры Кудрявевой от хоккеиста Игоря Макарова. — Прим. Ред.) ничего не должна видеть и знать, на работе улыбаться», — дополнила она.

Кудрявцева подчеркнула, что ее состояние не видно со стороны:

«Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. Мне надо же улыбаться и делать вид, что все хорошо. Не все хорошо. Уже давно. И этому нет конца. Еще немного — и спасать надо будет меня».

В посте она отметила, что осознает, что пишет, и признается:

«Я сдаюсь. И рыдаю. Меня поймут только те, кто сталкивался с алкоголизмом близких. Остальные — нет. Я стала „созависимой“. Я боюсь, что он умрет, что что-то случится, если не контролировать. Сколько раз уже был на грани смерти. И самое страшное — что я всю вину беру на себя. Ведь не дай бог, что произойдет — я всю жизнь себе этого не прощу. Бесконечная жалость и вина».

Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева и Игорь Макаров скромно отметили годовщину свадьбы.