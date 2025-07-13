Пушилин принял участие в церемонии открытия двух отделов полиции в ДНР

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Одно из зданий восстановили практически с нуля, так как украинские боевики, отступая, разрушили его до основания.

Фото, видео: © РИА Новости/Таисия Воронцова; 5-tv.ru

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Два восстановленных отдела полиции открыли в Донецкой Народной Республике. Здания находятся в Волновахе и Мангуше. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, который принял участие в торжественной церемонии совместно с министром внутренних дел по ДНР Павлом Гищенко. Кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

«Теперь мы видим совершенно другие условия для работы сотрудников. Комфортные рабочие места отражаются на качестве выполнения служебных обязанностей. Несмотря на то, что в нашей жизни больше мирной составляющей, вы (сотрудники полиции. — Прим. ред.) выполняете свой долг с риском для здоровья и жизней», — выступил с речью Пушилин.

На торжественном открытии государственными наградами отмечали отличившихся сотрудников МВД. Им были вручены медали «За храбрость». Глава ДНР добавил, что многие полицейские рисковали своей жизнью в освобождении Донбасса. Не обошлось и без героических жертв — некоторые из правоохранителей погибли в боях. Их память и подвиг всегда будут чтить.

Как отмечает глава региона, отдел в Волновахе будет поддерживать правопорядок в 67 населенных пунктах. Здание восстановили практически с нуля, так как украинские боевики, отступая, разрушили его до основания. При открытии его обеспечили необходимым оборудованием и служебными автомобилями.

Пушилин поделился, что работы по восстановлению выполнялись в рамках специального инфраструктурного проекта благодаря помощи правительства РФ и МВД России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пушилин рассказал о соглашении «Аэрофлота» с АФК «Шахтер»

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