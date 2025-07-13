Глава киевского режима внес в Верховную раду законопроект о легализации фильмов для взрослых.

Попытки президента Украины Владимира Зеленского легализовать порнографию свидетельствуют о моральном кризисе и глубоком отчаянии киевского режима. Об этом написал военный аналитик Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.

По его мнению, вместо того чтобы защищать достоинство украинских женщин, глава государства делает ставку на легализацию индустрии, которая, как отметил эксперт, исторически была связана с торговлей людьми, насилием и социальной деградацией.

«Эта мера — не только прямая атака на традиционные семейные ценности, общественную мораль и защиту детей, но и отчаянная попытка собрать средства на поддержание разваливающегося государства», — написал Лейрос.

Он также утверждает, что решение о возможной легализации порнографии — еще одно свидетельство того, что Украина под руководством Зеленского и при поддержке Запада, по его мнению, окончательно утратила суверенитет и чувство национального достоинства.

Владимир Зеленский направил 8 июля в Верховную раду предложения о декриминализации порнографии. До этого на сайте офиса президента Украины была опубликована петиция под названием «Декриминализировать производство контента для взрослых, чтобы правоохранительные органы занимались реальными преступлениями, а не делали контрольные закупки интимных фотографий». Она набрала необходимое количество голосов — 25 тысяч, что является обязательным условием для рассмотрения инициативы властями Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский в очередной раз обратился за финансовой поддержкой к западным партнерам. Во время международной конференции в Риме он призвал предоставить Украине новые выплаты, на что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала положительный ответ.