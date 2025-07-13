Мучает бессонница? Попробуйте этот двухминутный трюк перед сном — заснете моментально
20minutos: техника с использованием пальцев рук поможет заснуть за две минуты
Фото: www.globallookpress.com
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Достаточно активировать один нерв.
Людям, страдающим от бессонницы, может помочь простая методика, которая займет всего две минуты. О действенном способе рассказал изданию 20minutos эксперт по здоровому образу жизни Хорди Ву.
Так, он посоветовал сплести пальцы рук и положить их под голову. Затем нужно неподвижно смотреть в одну точку в течение минуты. Когда появятся признаки сонливости, например зевота, можно повторить упражнение, но уже глядя в другую сторону.
По словам Хорди Ву, этот метод улучшает кровообращение в голове и стимулирует работу блуждающего нерва. Этот нерв является ключевым компонентом парасимпатической нервной системы, которая отвечает за расслабление организма.
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