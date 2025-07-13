Запашный рассказал о состоянии акробата после падения в Московском цирке

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 36 0

Запашный: акробат из Эфиопии не получил переломов при падении в Московском цирке

Запашный рассказал о состоянии акробата, пострадавшего в Московском цирке

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Гимнаст неудачно приземлился с шестиметровой высоты на страховочный мат, ударившись головой.

В результате обследования у акробата из Эфиопии, получившего травму во время репетиции в Большом Московском цирке, не было обнаружено никаких переломов. Об этом директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный сообщил в своем Telegram-канале

Артист из Эфиопии неудачно упал с мата и ударился головой о манеж после падения с высоты шести метров.

По словам Запашного, артист останется под наблюдением врачей в одной из ведущих клиник Москвы до утра. Также будут проведены дополнительные обследования.

Ранее, писал 5-tv.ru, Юрий Куклачев рассказал о своем отношении к цирку на проспекте Вернадского в Москве.

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