Психолог Марианна Абравитова прокомментировала возможное увеличение возраста молодежи.

В 36 лет — еще ребенок: почему возраст все меньше имеет значение

В России официально к молодежи относятся лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Сейчас обсуждается вопрос о его увеличении до 40 лет на законодательном уровне. О возможных причинах такого нововведения в беседе с корреспондентом 5-tv.ru подробнее рассказала клинический психолог Марианна Абравитова на премии «I’m Famous».

По словам эксперта, такое решение своевременно, поскольку медицина не стоит на месте, и технологии по продлению молодости постоянно совершенствуются.

«Это совершенно логично, потому что человечество пришло в такую точку своего пути, когда медицина поднялась на определенный уровень, и мы таким образом можем продлять свою жизнь», — отметила специалист.

К тому же Абравитова пояснила, что мотивация и энергия современных людей с возрастом только укрепляется и никуда не пропадает.

«Сейчас в 36 лет человек может сказать: „А кем я буду, когда вырасту?“ А раньше Чехов писал еще во второй половине XIX века: „В комнату зашла старуха 36 лет“. Вот насколько все меняется», — рассудила она.

Как отметила собеседница, может настать момент, когда определение возраста и вовсе не понадобится.

«Обратите внимание, только с 75 до 90 лет — это старость, а все остальное — это молодость, средний возраст, и вообще мы все молоды и прекрасны. <…> Тенденция сейчас такая у человечества, что мы отменяем в принципе возраст», — дополнила она.

Заслуга того, что определить по внешним признакам точный возраст человека стало практически невозможно, заключается и в распространении пластической хирургии.

«Сейчас крайне сложно определить человека, в особенности если это женщина, какой у него возраст», — заключила психолог.

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