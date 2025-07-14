Одиночество в толпе: почему оно возникает и как с ним справиться

Необходимо научиться слушать и слышать других, проявлять эмоции и желания открыто.

Современные люди чаще сталкиваются с феноменом «одиночества в толпе». Подробнее о сути явления и методах противостояния ему в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал клинический психолог, практикующий психотерапевт, действующий член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ) Роман Сафронов.

Такое чувство, по словам эксперта, возникает, когда человек ощущает себя одиноким среди близких, друзей, знакомых, привычного пространства и социальной группы. Связана эта проблема с тем, как активно развивается и ускоряется жизнь.

«Мы активно погружаемся в тенденцию взаимодействия все больше с виртуальным пространством. Человек все сильнее и глубже уходит в это самое виртуальное пространство и проводит там все большее количество времени. Не в реальности, не в физическом пространстве, не в общении с друзьями», — пояснил специалист.

По словам собеседника, темп жизни ускоряется, как и динамичность, поэтому времени на восполнение ресурсов все меньше. В итоге у людей не хватает сил для общения.

«С точки зрения нейробиологии, нейрофизиологии, не выделяются дофамины. Виртуальная реальность приводит нас к тому, что мы как раз начинаем все больше и больше погружаться в себя, замыкаться в себе», — считает Сафронов.

Такое поведение может привести к созданию отдельного мира, в который в нужный момент человек уходит от проблем, все меньше физически воспринимая других людей.

«У нас не хватает внутреннего импульса и желания взаимодействовать и выслушивать, а что у других людей, и рассказывать самим, а что с нами происходит», — сказал психотерапевт.

В то время как общие пережитые события, как позитивные, так и негативные, дела и интересы объединяют людей.

Другая причина возникновения чувства одиночества среди других людей в том, что нет должного понимания одной стороны в другую сторону, когда не получается слышать друг друга.

«Мы перестаем слышать другого человека. Мы можем увидеть то, что он напечатал, но нам сложно смотреть в глаза и понимать чувства другого человека, его эмоции, его состояние. И уходят дискуссии, уходят выражения мнения. И кроме этого сейчас мы можем все узнать и посмотреть буквально в три клика в интернете. И люди не готовы тратить свои ресурсы просто обсуждая что-то», — подчеркнул психолог.

Также одиноким себя можно ощутить из-за невозможности проявлять чувства, желания, эмоции открыто. В психологии этот тип поведения называется тревожной или избегающей привязанностью. В таком случае люди делают выбор в пользу отказа от всего и ухода в себя.

Последняя частая причина, почему люди одиноки даже среди друзей заключается в потери себя. В таком случае пропадают основные ориентиры в жизни, смыслы, понимание, что делать дальше.

Советы при одиночестве

Начать общаться с другими людьми. Особенно это относится к близкими. Важно договориться слышать и слушать друг друга, а также проводить диалог без телефонов в руках, глаза в глаза;

Придумать новые увлечения, которые будут интересны вам, другому человеку или же компании друзей. Например, квизы, игры на компанию, спорт. Главное, чтобы эмоции проживались совместно;

Создать ритуал, который поможет стать счастливее. Его следует повторять еженедельно. Также в нем должны участвовать другой человек или группа людей. К примеру, собираться каждую субботу с друзьями и вместе готовить;

Представь свой успех, радость и улыбку. Далее стоит спросить себя, как прийти к этим состояниям, двигаясь по шагу в день к цели;

Показывать себя настоящими, открыто говорить о своих желаниях и эмоциях.

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