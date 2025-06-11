Не пишет и не зовет на свидания: почему нас тянет к недоступным партнерам

Эти отношения приносят страдания, но перспектива выйти из них — самый главный страх.

Есть три причины, по которым люди остаются рядом с недоступными партнерами. Первая — модель поведения, усвоенная в детстве, вторая — попытка избежать ответственности, а третья — эмоциональная зависимость. Об этом 5-tv.ru рассказала интегративный психолог Виктория Богунова.

Недоступный партнер — тот, кто не выбирает вас. Даже будучи в отношениях или в браке с таким человеком, вы ощущаете одиночество, чувствуете себя отвергнутыми, уточнила эксперт.

«Иногда он вроде бы рядом, но на самом деле — всегда на расстоянии. Физически, эмоционально. Он может отвечать через день. Может исчезать. Может говорить: «Я не готов», «Ты слишком хороша», «Мне нужно время». И это держит. Потому что в голове включается надежда: «А вдруг все-таки он изменится?» — рассказала Богунова.

Недоступным партнером может стать человек, с которым вы прожили вместе не один год, добавила психолог. Формально вы продолжаете быть семьей, но исчезают разговоры, интерес к вашей жизни, близость. Никакого взаимного участия, только молчание и безразличие.

«Вы не ощущаете ни сочувствия, ни поддержки. И главное — вы рядом, но чувствуете себя одинокой», — подчеркнула эксперт.

Она объяснила, что некоторые люди еще в детстве усвоили, что любовь нужно заслуживать. Во взрослом возрасте они продолжают искать отношения, в которых вынуждены уговаривать, ждать. Где боль — это норма. Это делается бессознательно, ведь психика адаптировалась к страданиям. Поэтому выйти из отношений с недоступным партнером сложно — вам кажется, что так и должно быть.

Отношения с недоступным партнером кажутся простыми. Когда партнер честно говорит о любви, это накладывает обязательства и пугает.

«Это близость. Это ответственность. А с недоступным — можно переживать чувства, не рисковать, не вовлекаться», — пояснила эксперт.

Последняя причина — эмоциональная зависимость. Мозг привыкает к редким знакам внимания — сообщениям, лайкам и приглашениям на встречи. Эти, казалось бы, мелочи обретают огромную значимость, воспринимаются как награда.

«Вы получаете сразу дозу большого выплеска гормонов. И это работает. Даже если 90% времени у вас — тревога, обида и одиночество», — добавила психолог.

Таким образом человек попадает в сценарий, в котором затем может провести всю свою жизнь. Есть три способа, чтобы помочь себе в подобной ситуации: перестать оправдывать партнера, вернуть фокус на себя и проверить свою «норму».

Психолог напомнила, что, если спокойствие кажется скукой, а любовь в вашем представлении — качели и слезы, следует пересмотреть для себя понятие отношений в целом.

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