Пекло на рельсах: пассажиры жалуются на невыносимую жару в поездах

В вагонах невыносимые условия: нечем дышать, кондиционеры не работают. Все форточки, где это возможно, открыты. Но это не спасает.

Прокуратура начала проверку после массовых жалоб на жару в поездах. Дорога для многих превратилась в настоящее испытание.

В вагонах невыносимые условия: нечем дышать, кондиционеры не работают. Все форточки, где это возможно, открыты. Но это не спасает.

Воздух раскален до +40. Люди теряют сознание от духоты. Пассажирам поезда Симферополь — Москва потребовалась помощь медиков.

На невыносимые условия в поездах в основном жалуются пассажиры южных направлений — в Адлер, Анапу и на другие курорты.

В Краснодарском крае, Ростовской области и на Ставрополье столбики термометров показывали +40 и выше. Аномальная жара накрыла и Центральные регионы.

В выходные Москва обновила температурный рекорд, который держался с начала прошлого века. Правда уже сегодня столичным автолюбителям рекомендуют не парковаться рядом с деревьями. МЧС предупреждает о сильном ветре с грозами.