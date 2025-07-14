Пекло на рельсах: пассажиры жалуются на невыносимую жару в поездах

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Пассажиры жалуются на невыносимую жару в поездах

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru

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В вагонах невыносимые условия: нечем дышать, кондиционеры не работают. Все форточки, где это возможно, открыты. Но это не спасает.

Прокуратура начала проверку после массовых жалоб на жару в поездах. Дорога для многих превратилась в настоящее испытание.

В вагонах невыносимые условия: нечем дышать, кондиционеры не работают. Все форточки, где это возможно, открыты. Но это не спасает.

Воздух раскален до +40. Люди теряют сознание от духоты. Пассажирам поезда Симферополь — Москва потребовалась помощь медиков.

На невыносимые условия в поездах в основном жалуются пассажиры южных направлений — в Адлер, Анапу и на другие курорты.

В Краснодарском крае, Ростовской области и на Ставрополье столбики термометров показывали +40 и выше. Аномальная жара накрыла и Центральные регионы.

В выходные Москва обновила температурный рекорд, который держался с начала прошлого века. Правда уже сегодня столичным автолюбителям рекомендуют не парковаться рядом с деревьями. МЧС предупреждает о сильном ветре с грозами.

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