Пекло на рельсах: пассажиры жалуются на невыносимую жару в поездах
Пассажиры жалуются на невыносимую жару в поездах
Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru
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В вагонах невыносимые условия: нечем дышать, кондиционеры не работают. Все форточки, где это возможно, открыты. Но это не спасает.
Прокуратура начала проверку после массовых жалоб на жару в поездах. Дорога для многих превратилась в настоящее испытание.
В вагонах невыносимые условия: нечем дышать, кондиционеры не работают. Все форточки, где это возможно, открыты. Но это не спасает.
Воздух раскален до +40. Люди теряют сознание от духоты. Пассажирам поезда Симферополь — Москва потребовалась помощь медиков.
На невыносимые условия в поездах в основном жалуются пассажиры южных направлений — в Адлер, Анапу и на другие курорты.
В Краснодарском крае, Ростовской области и на Ставрополье столбики термометров показывали +40 и выше. Аномальная жара накрыла и Центральные регионы.
В выходные Москва обновила температурный рекорд, который держался с начала прошлого века. Правда уже сегодня столичным автолюбителям рекомендуют не парковаться рядом с деревьями. МЧС предупреждает о сильном ветре с грозами.
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