Уголовное дело по факту истязания 12-летнего подростка возбуждено в Приморье

В Приморском крае суд рассмотрит уголовное дело об истязании на протяжении около шести лет 12-летнего мальчика. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

По информации, полученной в ходе расследования, в период с 2019 по 2025 год родители систематически применяли физическое насилие к своему 12-летнему ребенку. В результате этих действий у него были диагностированы переломы ребер и ожоги.

В отношении родителя ребенка было возбуждено уголовное дело по статьям 117, часть 2 («Истязание»), и 112, часть 2 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, мать ребенка обвиняется по статьям 117, часть 2 («Истязание») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») Уголовного кодекса Российской Федерации.

По информации, полученной из официальных источников, материалы уголовного дела переданы в Советский районный суд города Владивостока для проведения судебного разбирательства.

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