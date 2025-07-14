Лошади не в строю и рассеянный Макрон: как прошел парад на День взятия Бастилии

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Парад на День взятия Бастилии не обошелся без казусов

Фото, видео: www.globallookpress.com/Norbert Eisele-Hein; 5-tv.ru

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Национальный праздник во Франции отметили в 236-й раз.

Франция, взявшая курс на милитаризацию, сегодня отмечает национальный праздник — 236-й День взятия Бастилии. Главный зритель на военном параде в Париже, Эммануэль Макрон, заявил, что резко увеличит военные расходы. По его планам, к 2027 году они составят 64 миллиарда евро. Это вдвое больше, чем в 2017-м.

Макрона не смущает ни дефицит бюджета, ни рост внешнего долга Франции. Политик ссылается на некую угрозу, которая якобы исходит от России. Хотя Москва не раз заявляла, что не собирается воевать с НАТО.

Впрочем, воинственный настрой Макрону подпортила его же конная гвардия: одна из лошадей упала с наездником и чуть не устроила завал перед трибуной, другая просто сбросила седока и выбилась из строя.

Сам Макрон был настолько рассеян, что не следил за парадом и был увлечен поиском бутылки с водой, которую забыл, куда поставил. Обнаружить пропажу смог только с третьей попытки.

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