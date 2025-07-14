Обсудили прошедший Год семьи, вопросы демографии и здравоохранения.

Итоги прошедшего Года семьи, вопросы демографии, здравоохранения и меры поддержки многодетных семей. Эти и другие темы сегодня обсуждали в Кремле. Владимир Путин провел совещание по социальным вопросам. Отдельно говорили о помощи участникам спецоперации. С подробностями — корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

В рабочем кабинете Владимира Путина вице-премьер, министры труда и здравоохранения. В центре внимания — вопрос демографии. Пока смертность в России значительно превышает рождаемость, и эту ситуацию нужно изменить как можно скорее.

«Хорошо помним, наверное, известную песню советских времен, когда девочки пришли на танцы и стояли некоторые в сторонке, потому что на десять девчонок по статистике девять ребят, да? Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась, у нас сейчас как раз не хватает женщин», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Чтобы и мальчиков, и девочек было больше, в помощь правительству три новых нацпроекта: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Новые технологии сбережения здоровья».

«Мы приняли новую стратегию по реализации семейной политики и поддержке многодетности. Проект „Семья“ — он составляет почти 18 триллионов рублей на шесть лет. Затем „Продолжительная и активная жизнь“, еще 2,1 триллиона», — рассказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Несмотря на гибридную и не только войну, что ведут против России, и, как следствие, дефицитный бюджет, правительство сохраняет весь социальный пакет, включая семейную ипотеку, и индексирует выплаты.

Так, например, пособие по уходу за ребенком до полутора лет со следующего года — уже 83 тысячи, маткапитал за первого ребенка — 706 тысяч рублей, за второго — 934 тысячи рублей.

«Будет впервые выплачиваться так называемая семейная налоговая выплата. Эта выплата затронет почти десять миллионов детей из 4,2 миллионов семей», — добавила Голикова.

Речь о налоговых вычетах, объясняет министр труда:

«Если гражданин заплатил по ставке 13%, и у него в семье двое детей, и доходы ниже, чем полтора прожиточных минимума на члена семьи, мы ему возместим уплаченный ранее НДФЛ до ставки в 6%», — рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Вопросы демографии и качества жизни — это не только деньги, но и уровень медицины. По всей стране строят госпитали, в отдаленных поселках — ФАПы, возводят новые перинатальные центры и переоснащают старые.

«142 перинатальных центра было переоснащено. Уже с этого года мы в эту программу зашли. Все идет по плану. Самое современное оборудование будет поставляться», — отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Важно, что медицина становится мобильнее, активно используя электронные сервисы.

«Достаточно быстро развивается цифровизация в здравоохранении. 900 миллионов документов медицинских можно уже получить в электронном виде», — отметил российский лидер.

Конечно, совещание не проходит сплошь на мажорной ноте. Во время встречи с министрами президент указывает и на проблемы в медицине, которые нужно срочно решать.

«У нас большая программа по борьбе со злокачественными новообразованиями. Между тем есть регионы у нас, где уровень онкозаболеваний достаточно высокий, а новых учреждений пока там не появляется», — добавил Владимир Путин.

Строительство новых онкоцентров уже заложили в бюджет на следующие три года. Модернизация медицины напрямую связана с продолжительностью жизни. Цель к 2035 году — 75 лет для мужчин, 84 — для женщин. И рождаемость выше смертности — задача, которую президент уже не раз называл первостепенной.