В Благовещенске полностью запретили электросамокаты

Первым городом в России, где полностью запретили электросамокаты, стал Благовещенск. Решение максимально жесткое, учитывая, что теперь на улицах нельзя будет появляться не только на арендованном транспорте, но даже на личном, если он с электродвигателем.

Власти уверяют, что по-другому было просто нельзя. Якобы они пытались договориться с кикшеринговыми компаниями, но общего языка не нашли.

Возможно, здесь стоило присмотреться к столичному опыту. Московские чиновники пошли по пути уменьшения разрешенной скорости. Ее снизили всего на пять километров в час, и количество ДТП с самокатами сократилось на 60%.

Также были заблокированы 32 тысячи аккаунтов, хозяева которых не имеют права пользоваться таким видом транспорта. Но компании от этого немного потеряли, ведь за год в Москве по-прежнему совершается около 60 миллионов поездок.