В Благовещенске полностью запретили электросамокаты

Эфирная новость 27 0

Это первый российский город, который пошел на такие крайние меры.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первым городом в России, где полностью запретили электросамокаты, стал Благовещенск. Решение максимально жесткое, учитывая, что теперь на улицах нельзя будет появляться не только на арендованном транспорте, но даже на личном, если он с электродвигателем.

Власти уверяют, что по-другому было просто нельзя. Якобы они пытались договориться с кикшеринговыми компаниями, но общего языка не нашли.

Возможно, здесь стоило присмотреться к столичному опыту. Московские чиновники пошли по пути уменьшения разрешенной скорости. Ее снизили всего на пять километров в час, и количество ДТП с самокатами сократилось на 60%.

Также были заблокированы 32 тысячи аккаунтов, хозяева которых не имеют права пользоваться таким видом транспорта. Но компании от этого немного потеряли, ведь за год в Москве по-прежнему совершается около 60 миллионов поездок.

+18° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.37
0.48 91.77
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:53
В России отключений мобильного интернета станет меньше
2:34
«50 дней»: Трамп выдвинул России ультиматум по украинскому конфликту
2:15
В Благовещенске полностью запретили электросамокаты
1:56
Metallica заставила Пентагон удалить песню группы из пропагандистского ролика
1:37
Гром среди ясного неба: молнии убили троих человек и стерли с лица земли жилые дома
1:18
Киев лихорадит: Зеленский предает своих соратников под прицелом США

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: нефть устала бояться пошлин Трампа и нового потолка ЕС
Ретроградный Меркурий возвращается: как пережить «время хаоса» с 18 июля по 11 августа
«Правило трех секунд»: советы безопасной езды на авто в темноте
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025