Эквадор экстрадирует обвиняемого в хищении шести млн рублей россиянина

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Подозреваемый оформлял пособия по инвалидности, но на деле эту помощь никто не получал.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Эквадор экстрадирует в Россию обвиняемого в хищении шести миллионов рублей. По версии следствия, он вывел деньги из Фонда пенсионного и социального страхования.

Подозреваемый оформлял пособия по инвалидности, но на деле эту помощь никто не получал. После вывода крупной суммы он скрылся за рубежом.

По поручению Генпрокуратуры предполагаемого мошенника объявили в международный розыск. Задержали его в Эквадоре. И теперь вернут в Россию транзитом через Панаму и Турцию.

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