В России более 400 тысяч человек пожаловались на укусы клещей

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Они могут быть переносчиками опасных инфекций, таких как болезнь Лайма и энцефалит.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Больше 434 тысяч россиян пожаловались на укусы клещей, рассказали в Роспотребнадзоре. Самая высокая активность — в Кировской, Свердловской и Кемеровской, Томской и Челябинской областях, а также в Удмуртии и Пермском крае.

Медики напоминают, клещей нужно сдавать на проверку в лабораторию. Они могут быть переносчиками опасных инфекций, таких как болезнь Лайма и энцефалит.

От последнего защищает вакцинация. Прививку от него в этом сезоне в стране сделали примерно три с половиной миллиона человек.
Помогает также обработка специальными средствами. Ее проводят в местах летнего отдыха.

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