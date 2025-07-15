Жилищный вопрос: как купить квартиру в 2025 году и не остаться без денег

Стоит обратить внимание на государственные программы поддержки.

С учетом высоких процентных ставок приобретение жилья может показаться непростой задачей. В беседе с Life.ru эксперт в области недвижимости Леся Твелина поделилась советами для тех, кто планирует покупку квартиры или дома в 2025 году.

По ее словам, хотя ипотечные ставки показывают тенденцию к снижению, с 1 июля вступили в силу новые макропруденциальные лимиты, что может ограничить возможности для некоторых заемщиков. В данной ситуации стоит обратить внимание на государственные программы поддержки, подразумевающие семейную, сельскую и IT-ипотеку, а также вариант использования материнского капитала.

Если же есть желание купить загородный дом, то спрос на подобную недвижимость продолжает расти. Покупатели все чаще ищут дома и коттеджи с автономными коммуникациями, особенно в окрестностях крупных городов.

Цены на земельные участки увеличиваются в среднем на 15% в год, а конкуренция на рынке становится все более интенсивной. При решении приобрести загородную недвижимость, выбирать объекты надо такие, рядом с которыми расположены необходимые инфраструктурные объекты — школы, поликлиники и места для досуга.

Что касается рассрочки от застройщиков, эксперт предостерегла от спешки. Важно тщательно изучить договор, особенно пункты, написанные мелким шрифтом, чтобы избежать неожиданных комиссий и штрафов. Она также отметила, что на рынке появляются новые предложения, например, trade-in для недвижимости, позволяющая обменять старое жилье на новое с доплатой.

Эксперт акцентировала внимание на том, что при покупке недвижимости следует рассчитывать на дополнительные расходы, которые могут составить до 7% от стоимости объекта. Это включает комиссии риелторов, нотариальные услуги, оценку имущества и страховые платежи.

«Как опытный риелтор, подчеркиваю важность ликвидности при покупке недвижимости. Важно задуматься о том, насколько быстро и выгодно вы сможете продать эту недвижимость в будущем», — заключила Твелина.

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