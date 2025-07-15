В России создали ИИ для быстрого поиска пропавших детей по камерам

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 32 0

Сервис уже внедрили в Новосибирской области.

В России создали ИИ для быстрого поиска пропавших детей по камерам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Новый искусственный интеллект (ИИ) создали в России. Нейросеть способна по видеозаписям с камер находить пропавших детей. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал генеральный директор компании по разработке решений для видеоаналитики на основе ИИ Алексей Паламарчук.

По его словам, платформа показала свою эффективность в поиске людей, которые пропали. 

«Например, недавно в Новосибирской области мы внедрили ИИ-сервис по поиску потерявшихся детей. Это первый в России регион с такой технологией. Родители звонят по номеру 112 и заявляют о пропаже ребенка, а затем через специальный цифровой сервис загружают его фотографию», — пояснил собеседник.

Для осуществления оперативного поиска фото направляется в защищенный контур комплекса «Безопасный город». С помощи умной видеоаналитики до анонса ее запуска в СМИ удалось помочь шести семьям отыскать потерянных детей.

«А после публикации новостей об этом за несколько дней еще пять семей обратилось за помощью в полицию, и дети также были благополучно найдены благодаря ИИ-сервису», — подытожил специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, что потерянный багаж в Пулково теперь можно поискать с помощью ИИ.

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